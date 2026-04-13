Lufthansa-Aktie tiefrot: Zahlreiche Flugausfälle durch Streiks

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen.

Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline begann kurz nach Mitternacht und soll an diesem Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Beim Ferienflieger Eurowings sind nur an diesem Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

An den größeren deutschen Airports wurden wegen des 48-stündigen Pilotenstreiks mehrere Flüge von und nach Frankfurt sowie von und nach München gestrichen, wie mehrere Flughäfen mitteilten. Die Pilotengewerkschaft VC erwartet, dass Hunderte Flüge pro Tag ausfallen.

Eurowings ging am Sonntag davon aus, "einen großen Teil" des Flugprogramms durchführen zu können. Neben Eurowings Europe könne die Airline auch auf Unterstützung von Partner-Airlines zählen, teilte der Ferienflieger mit. Passagiere wurden zuvor gebeten, sich direkt bei ihrer Airline über den aktuellen Status ihres Fluges zu erkundigen.

Vierte Streikwelle bei Lufthansa in diesem Jahr

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa in diesem Jahr. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu zahlreichen Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline.

Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks der Vereinigung Cockpit sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Im Tarifstreit über die betriebliche Altersvorsorge legen die Cockpit-Beschäftigten der Lufthansa bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Arbeit nieder. Die Lufthansa kritisierte, die Streikankündigung der Spartengewerkschaft VC stelle eine völlig neue Stufe der Eskalation dar.

Ausnahmen vom Ausstand

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu folgenden Destinationen vom Streik laut VC ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Emirate.

So reagiert die Aktie

In einem allgemein unter Druck erwarteten Marktumfeld gaben die Aktien der Lufthansa am Montag im vorbörslichen Handel relativ deutlich nach. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten, die den Ölpreis wieder nach oben treiben, leiden die Titel der Fluggesellschaft auch unter einer neuen Streikrunde der Piloten. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen 4,98 Prozent tiefer bei 7,63 Euro gehandelt. Der Kurs nähert sich damit wieder dem Niveau vor dem beschlossenen Waffenstillstand im Iran.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ziehen die Ölpreise wegen der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade für iranische Schiffe wieder an. Der Analyst Alex Irving von Bernstein Research reduzierte in einer Branchenstudie sein Kursziel für die Fluggesellschaft, weil "Kerosinkosten die Gewinne verbrennen". Der Lufthansa macht zu Wochenbeginn auch die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu schaffen, die bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat.

FRANKFURT (dpa-AFX)