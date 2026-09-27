Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Luftnotlage
|
27.09.2026 12:45:00
Lufthansa-Aktie: Toronto-Maschine muss wegen Geruch in der Kabine drehen
Grund war Geruch in der Kabine, wie Lufthansa auf Anfrage mitteilte. Um eine priorisierte Landung zu erhalten, sei eine Luftnotlage erklärt worden. Da die Boeing 747-400 wegen des mitgeführten Treibstoffs mit erhöhtem Gewicht gelandet sei, habe die Feuerwehr das Flugzeug vorsorglich überprüft. Anschließend hätten die Passagiere die Maschine normal verlassen können.
Das Flugzeug werde derzeit untersucht. Die Passagiere würden für die Nacht in Hotels untergebracht und sollten ihre Reise am Sonntag mit einem Ersatzflug nach Toronto fortsetzen. "Wir bitten unsere Gäste für die Situation und die Unterbrechung ihrer Reise um Entschuldigung. Die Sicherheit unserer Fluggäste und Crews hat zu jeder Zeit oberste Priorität", sagte ein Unternehmenssprecher.
/dmo/DP/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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