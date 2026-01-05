Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Krisengebiet
|
05.01.2026 16:11:00
Lufthansa-Aktie unbeeindruckt: Lufthansa stoppt Venezuela-Überflüge nach US-Angriffen
"Weitere, kurzfristig gesperrte Luftraumgebiete werden von Lufthansa großräumig umflogen." Dies führe nach der US-Attacke auf Venezuela bei der Verbindung zwischen Frankfurt/Main und der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zu einer etwas längeren Flugzeit von rund zwölf statt elfeinhalb Flugstunden. "Alle weiteren Flugverbindungen nach Südamerika verkehren gemäß dem normalen Flugplan."
In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf Venezuela den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und außer Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus".
Die Lufthansa-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 8,58 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
