Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Einzelaktionär
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18.05.2026 11:23:00
Lufthansa-Aktie verliert dennoch: Kühne Holding schließt Aufstockung von Beteiligung nicht aus
"Wir beobachten die Marktentwicklungen und die operative Entwicklung der Lufthansa weiterhin aufmerksam und schließen den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus", sagte Kühne-Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt der "Neuen Zürcher Zeitung" laut einem am Sonntag online veröffentlichten Artikel. Die Lufthansa-Beteiligung diene der "Umsetzung der strategischen Ziele der Kühne Holding AG."
Der Kühne-Präsident, der auch einen Sitz im Lufthansa-Aufsichtsrat hat, signalisierte gegenüber der Zeitung auch Unterstützung für ein im vergangenen Jahr gestartetes Sanierungsprogramm der Kernmarke Lufthansa Airlines. Lufthansa hatte Anfang Woche in einer Stimmrechtsmitteilung bekanntgegeben, dass Kühne seinen Anteil am deutschen Lufthansa-Konzern von 15 auf 20 Prozent erhöht hatte.
So reagiert die Lufthansa-Aktie
Aktien der Lufthansa haben sich am Montag nicht dem schwachen Markt- und Branchenumfeld entzogen. Auch wenn in einem Medienbericht der mögliche Ausbau der Beteiligung durch den Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne thematisiert wurde, gab der Kurs der Fluggesellschaft um 1,8 Prozent nach. Der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure stand zeitgleich ähnlich deutlich im Minus.
Belastet wurde das Branchenumfeld von der Furcht vor einer erneuten Eskalation des Iran-Kriegs. Die Töne zwischen dem Iran und den USA werden wieder schärfer und dies treibt die Ölpreise weiter nach oben. Das bereitet gerade Fluggesellschaften wegen der verteuerten Treibstoffe große Sorgen. Die Unsicherheiten führten am Montag auch dazu, dass sich der irische Billigflieger Ryanair keine Gewinnprognose für das laufende Jahr zutraut.
Experten von JPMorgan und Bernstein Research gehen davon aus, dass nach den Nachrichten bei Ryanair mit sinkenden Analystenerwartungen zu rechnen ist. Die Titel des Billigfliegers büßten in Dublin mehr als drei Prozent ein. Sie erreichten ein Tief seit mehr als einem Jahr. An der Londoner Börse fielen im Ryanair-Sog auch easyJet um drei Prozent und Wizz Air um 4,5 Prozent.
Was die Anteile der Kühne Holding an der Lufthansa betrifft, wurde auf einen Artikel der "Neuen Zürcher Zeitung" verwiesen. Darin schließt Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus. Ein Händler sah darin aber keine Überraschung. Die aktuell 20 Prozent große Beteiligung diene der Umsetzung strategischer Ziele, hieß es. Die Holding ist bereits größter Einzelaktionär der Lufthansa.
/tp/AWP/he
ZÜRICH (dpa-AFX)
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