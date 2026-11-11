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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Nach Aussetzung 11.11.2026 12:36:04

Lufthansa-Aktie zieht an: Dubai-Routen kommen zurück

Lufthansa-Aktie zieht an: Dubai-Routen kommen zurück

Der Lufthansa-Konzern wird die Flüge nach Dubai ab dem 25. November teilweise wieder aufnehmen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Lufthansa-Airline die Verbindung München-Dubai mit fünf wöchentlichen Flügen wieder aufnehmen. Eurowings wird Dubai von Berlin aus täglich anfliegen.

Von Frankfurt aus ist die Lufthansa-Verbindung bis zum Ende des Winterflugplans 2026/27 jedoch weiterhin ausgesetzt. Das gilt auch für die Verbindungen von Austrian Airlines, Swiss und ITA Airways von und nach Dubai.

Die Lufthansa hatte die Flüge nach Dubai bis einschließlich 24. November für alle Fluggesellschaften der Gruppe ausgesetzt.

Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,48 Prozent auf 8,84 Euro.

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