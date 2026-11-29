Ein Eurowings-Jet mit 152 Passagieren an Bord ist kurz nach dem Start vom Düsseldorfer Flughafen nach einem Vogelschlag umgedreht.

Die Besatzung habe Vibrationen an einem der Triebwerke festgestellt und sich aus Sicherheitsgründen vorsorglich für eine Rückkehr nach Düsseldorf entschieden, teilte ein Sprecher der Airline auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte der "Westfälische Anzeiger" (wa.de) berichtet.

Betroffen gewesen sei der Eurowings Flug EW9558 von Düsseldorf nach Teneriffa, bestätigte die Fluggesellschaft weiter. Das Flugzeug vom Typ Airbus A321 sei gegen 8.20 Uhr sicher in Düsseldorf gelandet und werde nun einer technischen Überprüfung unterzogen. Eurowings habe für die Passagiere ein Ersatzflugzeug bereitgestellt, das um 12.20 Uhr in Düsseldorf in Richtung Teneriffa gestartet sei und dort um 16.10 Uhr ankommen sollte.

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DÜSSELDORF (dpa-AFX)