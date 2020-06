Lufthansa-Aktionär Thiele will sich mit Scholz treffen - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will laut einem Zeitungsbericht mit der Bundesregierung über das staatliche Rettungspaket für die Fluggesellschaft reden. Derzeit werde nach einem Termin gesucht, an dem der Unternehmer mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen könne, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Kreise. Das Treffen solle möglichst noch in dieser Woche stattfinden.

Thiele hatte das 9 Milliarden Euro schwere Rettungspaket für den durch die Corona-Krise erschütterten Konzern kritisiert, das auch eine Aktienbeteiligung des Staates von 20 Prozent an der Lufthansa vorsieht. Seine Sorge ist unter anderem, dass die Regierung in ihrer Rolle als Anteilseigner den Abbau von Stellen und damit die Sanierung erschweren könnte.

Wenn die Aktionäre am 25. Juni auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über das Paket abstimmen, kommt Thiele mit seinem Anteil von etwas mehr als 15 Prozent eine Schlüsselrolle zu. Bei einer niedrigen Aktionärspräsenz müssen die Stabilisierungsmaßnahmen mit einer Zweidrittelmehrheit abgesegnet werden, anderenfalls droht der Lufthansa ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren.

Die Deutsche Lufthansa wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

