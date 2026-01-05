Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
05.01.2026 13:51:20
Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
German airline Lufthansa is one of many big-name brands that collaborated with the Nazis during the Holocaust. As the airline celebrates its 100th anniversary, why does its Nazi past continue to fly under the radar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
