Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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31.03.2026 08:59:25
Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
German airline Lufthansa is one of many big-name brands that collaborated with the Nazis during the Holocaust. As the airline celebrates its 100th anniversary, why does its Nazi past continue to fly under the radar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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30.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.03.26
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30.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
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27.03.26
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27.03.26
|Lufthansa-Aktie leichter: Tarifeinigung mit Bodenpersonal (dpa-AFX)
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27.03.26
|ROUNDUP 2: Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal - Streiks abgewendet (dpa-AFX)
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27.03.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Lufthansa auf 9,40 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
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|27.03.26
|Lufthansa Buy
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|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
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|20.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
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|19.03.26
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|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
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|11.03.26
|Lufthansa Halten
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|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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