Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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06.04.2026 12:07:20
Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
German airline Lufthansa is one of many big-name brands that collaborated with the Nazis during the Holocaust. As the airline celebrates its 100th anniversary, why does its Nazi past continue to fly under the radar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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02.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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02.04.26
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02.04.26
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02.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
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02.04.26
|Streit um Freistellungen während des Piloten-Streiks (dpa-AFX)
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02.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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02.04.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: Wäre eine Anlage in Lufthansa von vor 5 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
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02.04.26
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|27.03.26
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|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
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|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
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|19.03.26
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