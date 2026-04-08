Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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08.04.2026 13:15:20
Lufthansa and the role of big business in the Holocaust
German airline Lufthansa is one of many big-name brands that collaborated with the Nazis during the Holocaust. As the airline celebrates its 100th anniversary, why does its Nazi past continue to fly under the radar?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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12:26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX stürmt am Mittwochmittag vor (finanzen.at)
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09:29
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt den Mittwochshandel mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
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07.04.26
|NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.226 Pkt - Lufthansa freundlich (Dow Jones)
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07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
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07.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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07.04.26
|GNW-DD: Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf (dpa-AFX)
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07.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|RBC Capital Markets
|27.03.26
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|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
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|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
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|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
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