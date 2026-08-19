Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Expertenstimme
|
19.08.2026 13:49:38
Lufthansa: Barclays senkt Kursziel auf 7,50 Euro - Aktie steigt dennoch leicht
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung.
Die Lufthansa-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,38 Prozent höher bei 7,89 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026
LONDON (dpa-AFX)
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