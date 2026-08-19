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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Expertenstimme 19.08.2026 13:49:38

Lufthansa: Barclays senkt Kursziel auf 7,50 Euro - Aktie steigt dennoch leicht

Lufthansa: Barclays senkt Kursziel auf 7,50 Euro - Aktie steigt dennoch leicht

Barclays bleibt bei Lufthansa skeptisch und senkt das Kursziel auf 7,50 Euro. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst die zuletzt reduzierte Ergebnisprognose des Konzerns noch für zu optimistisch.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung.

Die Lufthansa-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,38 Prozent höher bei 7,89 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026

LONDON (dpa-AFX)

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