Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
03.11.2026 07:58:16
Lufthansa beats Q3 profit expectations as cost discipline, demand offset higher fuel prices
CEO warns 2027 will be ‘another year of transformation’ amid efforts to boost group profitWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:34
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
10:45
|Keine Kurzarbeit bei Eurowings im Winter (dpa-AFX)
|
10:28
|ROUNDUP 2: Kerosin belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
08:18
|ROUNDUP: Kerosinpreis belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Gewinnziel gedämpft (dpa-AFX)
|
07:37
|Lufthansa: Trotz teurem Kerosin steigert Airline ihren Gewinn (Spiegel Online)
Analysen zu Lufthansa AG
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,81
|5,48%
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