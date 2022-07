Lufthansa begrüßt Kapazitätsreduktion am Flughafen Frankfurt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa begrüßt die Kapazitätsreduktion am Frankfurter Flughafen durch den Flughafenbetreiber Fraport als einen "richtigen Schritt, um den Flugbetrieb zu stabilisieren".

Fraport will ab kommender Woche die Anzahl der Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen auf 88 Bewegungen pro Stunde absenken. Derzeit sind es einer Fraport-Sprecherin zufolge 96 Starts und Landungen pro Stunde.

Lufthansa hat in den vergangenen Wochen "bereits in mehreren Wellen Flüge gestrichen, um das Gesamtsystem zu entlasten", sagte Jens Ritter, CEO der Lufthansa Airlines. Das habe enormen Aufwand für die Mitarbeitenden und Zusatzkosten in Millionenhöhe verursacht. Allerdings hätten aufgrund hoher Krankenstände selbst für den mehrfach reduzierten Flugplan die bereits aufgestockten Kapazitäten der Bodenverkehrsdienste in Frankfurt nicht ausgereicht. Aufgrund der Entscheidung würden nun Ritter zufolge auch andere Fluggesellschaften, die von und nach Frankfurt fliegen, mit Flugstreichungen zur "gleichmäßigen Reduzierung und Stabilisierung" des Flugverkehrs beitragen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 11:38 ET (15:38 GMT)