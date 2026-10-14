Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|
14.10.2026 16:28:42
Lufthansa bekommt Zuschlag für Beteiligung an portugiesischer TAP
DOW JONES--Die Lufthansa hat das Bieterrennen um die portugiesische Airline TAP gewonnen. Wie die Regierung in Lissabon mitteilte, hat die Deutsche Lufthansa den Zuschlag erhalten, bis zu 49,9 Prozent von TAP zu übernehmen. Das Angebot sei dem von Air France-KLM überlegen gewesen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 1,2 Milliarden Euro.
Die Transaktion sieht die Übernahme von 44,9 Prozent der TAP-Anteile vor. Hinzu kommen weitere 5 Prozent, falls die Beschäftigten ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben. In einer zweiten Phase kann die Lufthansa in einem separaten Verfahren eine Mehrheit an TAP übernehmen. Dafür würde der Konzern zusätzlich 1,35 Milliarden Euro zahlen. Die zweite Phase soll bis Juli 2028 abgeschlossen werden.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 10:29 ET (14:29 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
03.08.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,10
|-1,39%
|Lufthansa AG
|7,23
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.