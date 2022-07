Lufthansa bezeichnet Warnstreik als unzumutbar

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa Group hat den von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Mittwoch angekündigten Warnstreik des Bodenpersonals als unzumutbar für Fluggäste und Mitarbeiter bezeichnet. "Verdi hat nach nur zwei Verhandlungstagen einen Streik angekündigt, den man aufgrund der Breite über alle Standorte hinweg und der Dauer kaum noch als Warnstreik bezeichnen kann", sagte Personalvorstand und Arbeitsdirektor Michael Niggemann laut Mitteilung. Dies sei "umso unverständlicher", da die vom Konzern angebotenen Vergütungserhöhungen für die rund 20.000 Beschäftigten hoch und sozial ausgewogen seien.

Niggemann verwies auf die nach der Corona-Krise wirtschaftlich für die Lufthansa weiter angespannte Situation, hohe Schuldenlasten und unsichere Aussichten für die Weltwirtschaft.

Die Gewerkschaft kritisierte das in der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli vorgelegte Angebot dagegen als unzureichend und rief die Lufthansa-Bodenbeschäftigten mitten in der Ferienzeit und der Überlastung der Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik an allen Standorten (Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin) auf. Die Warnstreiks beginnen am Mittwoch ab 3:45 Uhr und enden Donnerstag um 6 Uhr. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten unter anderem bei der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Cargo und der Lufthansa Service Gesellschaft sowie LEOS.

Die Lufthansa hat eigenen Angaben zufolge eine Erhöhung der Grundvergütung von 150 Euro pro Monat ab 1. Juli 2022, eine weitere Grundvergütungserhöhung von 100 Euro pro Monat ab 1. Januar 2023 und zusätzlich eine 2-prozentige Vergütungserhöhung ab 1. Juli 2023 in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung geboten. Das Paket soll eine Laufzeit von 18 Monaten haben.

Laut Verdi gleicht das Angebot die Inflation nicht annähernd aus und würde angesichts der aktuellen Preissteigerungen für die Beschäftigten einen deutlichen Reallohnverlust bedeuten. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten soll der Stundenlohn für die jeweiligen Beschäftigtengruppen mindestens 13 Euro betragen.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 3. und 4. August 2022 statt.

