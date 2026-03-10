Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.03.2026 13:16:38
Lufthansa bietet wegen Iran-Krieg zusätzliche Fernflüge an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg stellt den weltweiten Luftverkehr auf den Kopf, nun reagiert die Lufthansa mit Extraflügen nach Asien und Afrika. Der Konzern legt wegen der stark gestiegenen Nachfrage kurzfristig zusätzliche Langstreckenverbindungen auf, teilte der Konzern in Frankfurt mit.
Für die kommenden Wochen plant Lufthansa vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt. Darüber hinaus seien zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen. Für die Tochter Austrian Airlines wurden bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet. Der Lufthansa-Konzern beobachte die Marktentwicklung und schließe weitere Zusatzflüge nicht aus.
Die Lufthansa bekommt einerseits die Folgen des Iran-Kriegs zu spüren und hat Flüge zu mehreren Zielen in den Nahen Osten ausgesetzt. Andererseits ist sie Profiteur der Turbulenzen, die der Konflikt im globalen Luftverkehr ausgelöst hat. Die Vorbuchungen für Direktflüge in Richtung Asien lägen derzeit 75 Prozent über Vorjahr, sagte jüngst Konzernchef Carsten Spohr bei der Vorlage der Jahresbilanz in Frankfurt.
Grund sind die stillstehenden Drehkreuze der Golf-Airlines Emirates und Qatar aus den Arabischen Emiraten, die sonst einen Großteil des Verkehrs nach Asien, Australien und Afrika abwickeln und zum harten Konkurrenten für Lufthansa geworden sind. Auch bei Luftfracht bei Lufthansa Cargo gebe es eine Sondernachfrage, hatte Spohr berichtet./als/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
18:38
|ROUNDUP: Gewerkschaft ruft Lufthansa-Piloten zu zwei Tagen Streik auf (dpa-AFX)
|
18:27
|Streik: Piloten streiken bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag (Spiegel Online)
|
18:20
|Piloten-Streik bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag (dpa-AFX)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13:16
|Lufthansa bietet wegen Iran-Krieg zusätzliche Fernflüge an (dpa-AFX)
|
12:41
|EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Till Streichert, buy (EQS Group)
|
12:41
|EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Till Streichert, Kauf (EQS Group)