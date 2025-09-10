Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Steuersenkung
|
10.09.2025 14:24:00
Lufthansa-Chef setzt auf Unterstützung der Bundesländer bei Flugkosten - Aktie leichter
Nach Corona habe man nun die "irre Situation", dass außerhalb der Drehkreuze München und Frankfurt drei Viertel der früheren innerdeutschen Verbindungen aus Kostengründen nicht mehr angeboten würden. "Es geht um den Luftfahrtstandort Deutschland, der sich zunehmend abhängt", mahnt Spohr. Wirtschaftlich starke Regionen seien deutlich schlechter angebunden als vor der Pandemie. Es sei daher seine Hoffnung, dass eine zunehmende Zahl von Ministerpräsidenten erkenne: "Was hier passiert, ist für unseren Standort ein großer Nachteil."
Für den Konzern, der noch rund 25 Prozent seines Umsatzes auf dem deutschen Markt macht, zeigt sich der Lufthansa-Chef optimistisch. Der Flugbetrieb sei im Sommer äußerst stabil und zuverlässig gelaufen, eine Rekordzahl neuer Flugzeuge stehe vor der Auslieferung. Das Ergebnis werde im laufenden Jahr das Vorjahr signifikant übertreffen.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,48 Prozent im Minus bei 7,48 Euro.
/ceb/DP/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,50
|-1,19%