Lufthansa-Chef weiterhin "optimistisch" über ITA-Einstieg

Brüssel (Reuters) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr hält trotz erwarteter weiterer Vorbehalte der EU-Wettbewerbsaufsicht am Plan zur Übernahme der italienischen Staatsairline ITA Airways fest.

Der Kauf von zunächst 41 Prozent an ITA solle so schnell wie möglich abgeschlossen werden, sagte Spohr am Mittwoch am Rande einer Branchenkonferenz in Brüssel. Er sehe das weiterhin optimistisch.

Die EU-Wettbewerbsaufsicht hatte Ende Januar wegen Bedenken über Beschränkungen des Wettbewerbs durch die Fusion eine vertiefte Prüfung eingeleitet. Der Zusammenschluss kann nur vollzogen werden, wenn die EU grünes Licht gibt. In Kürze wird von der Behörde eine Mitteilung weiterer Beschwerdepunkte erwartet, welche die Airlines mit Zugeständnissen an Konkurrenten aus der Welt schaffen können. Für eine Entscheidung hat die EU-Kommission noch Zeit bis zum 6. Juni.

