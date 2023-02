Lufthansa: Computersysteme laufen wieder hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen hat die Lufthansa am Mittwochnachmittag damit begonnen, ihre Computersysteme wieder hochzufahren. "Wir werden die Auswirkungen noch den ganzen Tag spüren", erklärte ein Sprecher. Für den Donnerstag rechne man allerdings wieder mit einem weitgehend normalen Ablauf, bevor es am Freitag neue Probleme durch den von Verdi ausgerufenen Flughafen-Warnstreik geben wird. Am Mittwochmorgen waren unter anderem die Systeme für das Boarding, den Check-in und die Crew-Planung ausgefallen. Am Vorabend hatte an einer Bahnbaustelle ein Bagger mehrere Glasfaserkabel gekappt./ceb/DP/jha