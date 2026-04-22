Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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22.04.2026 12:43:58
Lufthansa Cuts 20,000 Flights to Save Fuel Amid Iran War Price Surge
Global jet fuel prices have jumped more than 70 percent since the start of the war, pressuring airlines in Europe, the largest consumers of jet fuel shipped through the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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