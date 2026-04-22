Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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22.04.2026 12:31:29
Lufthansa cuts 20,000 summer flights as fuel prices surge
The airline is the latest to cut flights as the US-Israel war with Iran sends jet fuel prices soaring.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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