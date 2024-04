Lufthansa einigt sich mit UFO auf Tarifvertrag für die Kabine

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat sich mit der Gewerkschaft UFO auf höhere Gehälter für die knapp 19.000 Kabinenbeschäftigten geeinigt. In drei Schritten sollen die Flugbegleiterinnen und -begleiter 16,5 Prozent mehr Tariflohn bekommen, teilte die UFO in Mörfelden-Walldorf mit. Mit Zinseszins entspreche dies einer Erhöhung um 17,4 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Überdies bekommen die Flugbegleiter eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro pro Vollzeitstelle und eine Erhöhung verschiedener Zulagen. Über die Annahme des neuen Tarifvertrags müssen die UFO-Mitglieder nun noch in einer Urabstimmung entscheiden.

Nach den Tarifabschlüssen der Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi für die Lufthansa-Bodenbeschäftigten und das Sicherheitspersonal an Flughäfen ist auch hier nun kein Arbeitskampf mehr zu erwarten. Offen sind noch Verhandlungen über die Tarife für das Kabinenpersonal bei Lufthansa CityLine und Discover Airlines. Letztere kämpfen für einen erstmaligen Tarifabschluss.

Die UFO äußerte sich zuversichtlich, auch hier "bald zu guten Lösungen" zu kommen. Bei CityLine gehe es um ein ähnlich umfangreiches Paket wie bei der Lufthansa, und auch bei Discover gebe es für viele Fragen schon Lösungen.

April 11, 2024