AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
20.11.2025 13:32:25
Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
TAP is of interest to bigger players due to its routes to Brazil and Portuguese-speaking AfricaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
06.11.25
|Air France-KLM-Aktie knickt ein: Gewinnrückgang im 3. Quartal (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lufthansa, Air France-KLM und IAG profitieren von Analystenlob (dpa-AFX)
|
31.07.25
|Air France-KLM-Aktie höher: Starker Gewinnsprung bei Air France-KLM durch höhere Business-Preise (dpa-AFX)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLMmehr Analysen
|18.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
