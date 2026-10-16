Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
16.10.2026 15:56:44
Lufthansa exploring sale of software assets in €1bn deal
Discussions come as German airline seeks to free up cash to make investments following stake in Portuguese carrierWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,10
|-1,39%
|Lufthansa AG
|7,13
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.