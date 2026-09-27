Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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27.09.2026 19:44:42
Lufthansa-Flug wegen brennender Powerbank umgeleitet
Der Flug von Frankfurt nach Lissabon landete aus Sicherheitsgründen in Lyon. Passagiere und Besatzung verbrachten dort eine Nacht im HotelWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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