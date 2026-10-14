AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
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14.10.2026 14:11:38
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
LISSABON (dpa-AFX) - Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte./er/DP/stk
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