Lufthansa Group setzt Flüge nach Beirut bis Dienstag aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben ihre Flüge in den Libanon wegen der angespannten Lage in der Region für zunächst zwei Tage ausgesetzt. "Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Nahost haben die Airlines der Lufthansa Group entschieden, bis einschließlich 30. Juli ihre Flüge von nach Beirut aussetzen", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Als Reaktion auf einen Raketenangriff am Samstagabend auf den von Israel annektierten Golanhöhen plant die israelische Regierung einen Vergeltungsschlag gegen die Hisbollah im Libanon. Das israelische Militär hat bereits am Sonntagmorgen als Reaktion auf den Angriff mehrere Ziele tief im Libanon angegriffen. Da sich viele im Libanon auf einen israelischen Schlag vorbereiteten, verschob die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines am Sonntagabend die Rückkehr einiger ihrer Flüge.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2024 02:40 ET (06:40 GMT)