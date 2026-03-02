Lufthansa Group streicht teilweise Flüge in den Nahen Osten bis 8. März

DOW JONES--Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben nach den Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran ihre Flüge in den Nahen Osten ausgesetzt. Wie der Konzern auf seiner Webseite mitteilte, werden Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran bis zunächst einschließlich 8. März gestrichen. Zudem werden die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Katar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran bis einschließlich 8. März nicht genutzt, das heißt, diese Länder werden nicht überflogen.

Flüge von und nach Dubai hat die Lufthansa Group bis einschließlich 4. März ausgesetzt. In diesem Zeitraum wird auch der Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate nicht genutzt.

Der Airline-Konzern wies darauf hin, dass die Situation weiterhin dynamisch sei und sich Flugpläne kurzfristig ändern könnten. Das Unternehmen stehe "in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und wird den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Rahmenbedingungen dies zulassen.!"

Von den Flugstreichungen betroffene Passagiere können sich ihre Ticketpreise vollständig rückerstatten lassen oder umbuchen. Dies gilt auch für Passagiere mit ursprünglichem Reisedatum bis einschließlich 15. März, deren Flüge noch nicht annulliert worden.

