Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 07:19:39

Lufthansa Group streicht teilweise Flüge in den Nahen Osten bis 8. März

DOW JONES--Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben nach den Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran ihre Flüge in den Nahen Osten ausgesetzt. Wie der Konzern auf seiner Webseite mitteilte, werden Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran bis zunächst einschließlich 8. März gestrichen. Zudem werden die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Katar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran bis einschließlich 8. März nicht genutzt, das heißt, diese Länder werden nicht überflogen.

Flüge von und nach Dubai hat die Lufthansa Group bis einschließlich 4. März ausgesetzt. In diesem Zeitraum wird auch der Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate nicht genutzt.

Der Airline-Konzern wies darauf hin, dass die Situation weiterhin dynamisch sei und sich Flugpläne kurzfristig ändern könnten. Das Unternehmen stehe "in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und wird den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Rahmenbedingungen dies zulassen.!"

Von den Flugstreichungen betroffene Passagiere können sich ihre Ticketpreise vollständig rückerstatten lassen oder umbuchen. Dies gilt auch für Passagiere mit ursprünglichem Reisedatum bis einschließlich 15. März, deren Flüge noch nicht annulliert worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 01:20 ET (06:20 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 8,25 -7,30% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen