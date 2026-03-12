Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
12.03.2026 13:42:40
Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai
FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht nach Dubai. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert. Die Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, ITA Airways, Austrian Airlines und Eurowings) hätten auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge gestrichen. Dies gilt nun bis einschließlich 28. März. Bislang waren die Flüge bis einschließlich 15. März ausgesetzt./ceb/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13:42
|Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai (dpa-AFX)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07:49
|Lufthansa: Zweitägiger Pilotenstreik hat begonnen (Spiegel Online)
|
07:36
|ROUNDUP: Zweitägiger Pilotenstreik bei Lufthansa begonnen (dpa-AFX)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Lufthansa: Pilotenstreik fällt für Passagiere glimpflicher aus als erwartet (Spiegel Online)
|
11.03.26
|Vereinigung Cockpit ruft Piloten bei Lufthansa zu Arbeitskampf auf - Aktie im Minus (finanzen.at)