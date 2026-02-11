Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
11.02.2026 13:05:39

Lufthansa kündigt wegen Streik umfangreiche Streichungen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt. Eine genaue Zahl gestrichener Flüge wurde aber nicht genannt. Erst für den Freitag rechnet Lufthansa wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben Piloten und Kabinenpersonal für diesen Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen./ceb/DP/stk

15:58 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
