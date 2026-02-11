Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.02.2026 13:05:39
Lufthansa kündigt wegen Streik umfangreiche Streichungen an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt. Eine genaue Zahl gestrichener Flüge wurde aber nicht genannt. Erst für den Freitag rechnet Lufthansa wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.
Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben Piloten und Kabinenpersonal für diesen Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden.
Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen./ceb/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:48
|ROUNDUP: Crews streiken: Lufthansa streicht zahlreiche Flüge (dpa-AFX)
|
14:05
|ROUNDUP: Was Passagiere zum Streik bei der Lufthansa wissen müssen (dpa-AFX)
|
13:05
|Lufthansa kündigt wegen Streik umfangreiche Streichungen an (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10:59
|Was Passagiere zum Streik bei der Lufthansa wissen müssen (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
08:54
|Wegen Streikaufruf: Flugausfälle am Airport Hamburg möglich (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|15:58
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|15:58
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:58
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,86
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.