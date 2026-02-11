Lufthansa kündigt wegen Streik umfangreiche Streichungen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat wegen der angedrohten Crew-Streiks für diesen Donnerstag umfangreiche Flugstreichungen angekündigt. Eine genaue Zahl gestrichener Flüge wurde aber nicht genannt. Erst für den Freitag rechnet Lufthansa wieder mit der Rückkehr zum normalen Flugplan.

Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo haben Piloten und Kabinenpersonal für diesen Donnerstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grundsätzlich sollen die Starts der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline von deutschen Flughäfen bestreikt werden.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen für ihre Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht. Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen./ceb/DP/stk