Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
26.02.2026 01:02:00
Lufthansa lackiert A380 zum 100-jährigen Firmenjubiläum mit XXL-Kranich
Das weltweit größte Passagierflugzeug – der Airbus A380 – erscheint in einem neuen Look: mit einem riesigen Lufthansa-Kranich. Die Feier zum 100. Firmenjubiläum soll aber erst später steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
