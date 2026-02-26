Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

26.02.2026 01:02:00

Lufthansa lackiert A380 zum 100-jährigen Firmenjubiläum mit XXL-Kranich

Das weltweit größte Passagierflugzeug – der Airbus A380 – erscheint in einem neuen Look: mit einem riesigen Lufthansa-Kranich. Die Feier zum 100. Firmenjubiläum soll aber erst später steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Lufthansa AG

