Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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04.06.2026 15:08:00
Lufthansa-Maschine knickt am Frankfurter Flughafen ein
Bilder vom Frankfurter Flughafen zeigen einen Dreamliner der Lufthansa, der am Gate auf dem Bauch liegt. Offenbar gab das Bugfahrwerk nach. Die Boeing wurde erst Anfang des Jahres an die Fluggesellschaft geliefert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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