Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Urabstimmung
|
26.02.2026 12:03:00
Lufthansa meldet mögliche Streikaktion bei Regionaltochter: Aktie legt dennoch zu
Die Gewerkschaft nannte zunächst keinen konkreten Streik-Termin. Bei der Lufthansa-Kerngesellschaft hatten die Piloten vor zwei Wochen für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Mehr als 800 Flüge mit rund 100.000 Passagieren fielen aus. Auch hier war eine Urabstimmung vorausgegangen.
Cityline stellt bald Betrieb ein
Die Cityline erledigt für die Kerngesellschaft Lufthansa regionale Zubringerflüge. Sie betreibt 30 Jets und beschäftigt an die 500 Pilotinnen und Piloten. Der Flugbetrieb der Cityline soll nach Aussagen des Konzern-Managements im kommenden Jahr auslaufen. Ihre Verbindungen sollen bis dahin auf die neue Unternehmenstochter Lufthansa City Airlines übergehen.
Laut VC hat dieser Umstand aber nichts mit den laufenden Tarifverhandlungen zu tun. Die Gewerkschaft hat für die Jahre 2024, 2025 und 2026 Vergütungsanpassungen um jeweils 3,3 Prozent jährlich gefordert. Zuletzt habe der Arbeitgeber am Mittwoch ein Angebot unterbreitet. Laut VC-Präsident Andreas Pinheiro bleibt es weiter hinter den Forderungen zurück und beinhaltet eine Friedenspflicht bis Ende 2027. "Die VC wäre damit in Bezug auf die Cityline faktisch handlungsunfähig."
Bei der Muttergesellschaft dreht sich der Tarifkonflikt um die Betriebsrenten der rund 4.800 Cockpitkräfte. Erwartbar sind nun abgestimmte Aktionen in beiden Flugbetrieben, zumal darüber eine gemeinsame Tarifkommission entscheidet.
Lufthansa schlägt externen Moderator vor
Die Lufthansa hatte nach dem Streik bei der Kerngesellschaft kostenneutrale Reformen des Betriebsrentensystems vorgeschlagen, um danach mit Hilfe eines externen Moderators über die grundsätzliche Organisation des Flugbetriebs zu sprechen. Daran hängen auch die Karrierechancen der einzelnen Piloten. Auch mit der Kabinengewerkschaft Ufo sei man in Gesprächen zum Manteltarifvertrag, heißt es aus dem Konzern.
Die VC hatte zunächst ablehnend auf den neuen Vorstoß des Managements reagiert. Sie kritisiert seit langem die Konzernstrategie, mit neuen Flugbetrieben wie City Airlines und Discover die Arbeitsbedingungen bei den älteren Konzerngesellschaften unter Druck zu setzen. In den Verhandlungen konzentriert sie sich aber aus rechtlichen Gründen allein auf Forderungen, die mit einem Tarifvertrag geregelt werden können.
Die Lufthansa-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,30 Prozent auf 9,21 Euro.
/ceb/DP/jha
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
11:20
|VERMISCHTES: Nacht im Flugzeug: Feuerwehr hätte Passagieren helfen können (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zwangsübernachtung im Flugzeug - Kritik von Feuerwehr (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Lufthansa-Tochter Cityline: Piloten stehen vor dem Streik (Spiegel Online)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Piloten stimmen bei Lufthansa-Tochter Cityline für Streik (dpa-AFX)
|
26.02.26
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lufthansa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,07
|-3,14%