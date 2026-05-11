Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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11.05.2026 11:23:42
Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
Pilots who are members of the Vereinigung Cockpit trade union are striking on Monday and Tuesday. As hundreds of flights were canceled, the UFO cabin crew union said it would also strike on Wednesday and Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Lufthansa Hold
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|06.05.26
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