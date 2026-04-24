Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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24.04.2026 20:07:21
Lufthansa pilots to strike again for 2 more days, leading to a full working week of disruption
Pilots at Germany's Lufthansa airline will strike again on Thursday and Friday, the Vereinigung Cockpit trade union said. Cabin crew are also striking this week, clouding the company's centenary celebrationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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