Lufthansa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lufthansa hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,740 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8,75 Milliarden EUR gegenüber 8,13 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at