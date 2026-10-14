Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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15.10.2026 00:15:38
Lufthansa reagiert: Am Drehkreuz Frankfurt ist das Kerosin knapp
Am größten deutschen Flughafen mangelt es an Kerosin. Lufthansa lässt Flugzeuge, die nach Frankfurt fliegen, deshalb schon am Startflughafen mehr tanken als üblich. Flugstreichungen soll es erstmal nicht geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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15.10.26
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|Bernstein Research
|14.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
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|24.09.26
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