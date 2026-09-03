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03.09.2026 11:48:38

Lufthansa schließt Check-Inn-Schalter am Fernbahnhof

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa reduziert am Drehkreuz Frankfurt den Service für ihre Kunden, die mit der Bahn anreisen. Zum 26. Oktober wird das sogenannte AirRail-Terminal am Fernbahnhof des größten deutschen Flughafens geschlossen, wie die Airline bestätigt. Zuvor hatten mehrere Portale berichtet.

Dort können bislang noch Passagiere, die Bahnfahrt und Flug zusammen bei Lufthansa gebucht haben, frühzeitig ihr Gepäck aufgeben und für den Flug einchecken. Bei der Rückreise wird das Gepäck vom Flieger wieder an den Schalter im Bahnhof gebracht.

Dieser nur in Frankfurt angebotene Service entfällt künftig. Die Passagiere müssen ihr Gepäck zwischen Terminal und Bahnhof selbst transportieren. Die Abläufe würden mit der Maßnahme vereinfacht und Kapazitäten könnten gezielter eingesetzt werden, teilte Lufthansa zu den Gründen mit. Andere Vorteile bei der gemeinsamen Buchung von Flug und Bahnfahrt blieben bestehen: So werde der Anschluss garantiert und für beide Teilstrecken Meilen gutgeschrieben./ceb/DP/stk

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10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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