Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
13.01.2026 14:59:38

Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink

FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa Gruppe können künftig über den Satellitendienst Starlink ins Internet gehen. Man werde ab der zweiten Jahreshälfte 2026 nach und nach alle rund 850 Flugzeuge mit der neuen Technik ausrüsten, kündigt Europas größter Luftverkehrskonzern an. Starlink biete die derzeit schnellsten Internetverbindungen während des Fluges an. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, die für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat.

Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Auch die Reihenfolge der Umrüstung von Teilflotten blieb zunächst unbekannt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Gesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian, Swiss und Ita.

Durch eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit sollen künftig Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges ermöglicht werden. Die bisher genutzte Technologie für das Bord-Internet bleibe bis zur Umrüstung nutzbar, erklärte eine Sprecherin. Im Jahr 2029 sollen alle Flugzeuge über die neue Technik verfügen./ceb/DP/nas

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
09.01.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,69 -1,05% Lufthansa AG

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

