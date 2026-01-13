Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
13.01.2026 14:59:38
Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink
FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa Gruppe können künftig über den Satellitendienst Starlink ins Internet gehen. Man werde ab der zweiten Jahreshälfte 2026 nach und nach alle rund 850 Flugzeuge mit der neuen Technik ausrüsten, kündigt Europas größter Luftverkehrskonzern an. Starlink biete die derzeit schnellsten Internetverbindungen während des Fluges an. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, die für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat.
Das Surfen im Internet soll für alle Statuskunden wie auch für Passagiere kostenfrei bleiben, die sich ein Nutzerkonto anlegen, kündigt Lufthansa an. Zum Investitionsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben. Auch die Reihenfolge der Umrüstung von Teilflotten blieb zunächst unbekannt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören auch die Gesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian, Swiss und Ita.
Durch eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit sollen künftig Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges ermöglicht werden. Die bisher genutzte Technologie für das Bord-Internet bleibe bis zur Umrüstung nutzbar, erklärte eine Sprecherin. Im Jahr 2029 sollen alle Flugzeuge über die neue Technik verfügen./ceb/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:59
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14:59
|Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink (dpa-AFX)
|
09:44
|Glatteis: Betrieb auf Airport Wien vorübergehend eingestellt (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,69
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX nach neuen Allzeithochs tiefer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.