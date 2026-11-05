Lufthansa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lufthansa gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,24 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,20 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at