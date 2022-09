Lufthansa streicht 800 Flüge am Freitag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa streicht wegen des angekündigten Pilotenstreiks am Freitag nahezu ihr komplettes Programm. Es fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130 000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte./ceb/DP/mis