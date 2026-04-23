Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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23.04.2026 14:09:00
Lufthansa streicht auf Kurz- und Mittelstreckenflügen freien Handgepäckkoffer
Der neue Einstiegstarif bei Lufthansa bietet künftig deutlich weniger Leistungen als bisher. Nur noch ein kleiner Rucksack oder eine Laptop-Tasche sind gratis. Wer mehr will, muss draufzahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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