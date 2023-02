Lufthansa streicht im Sommerhalbjahr wegen Engpässen Flüge

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat ihren Sommerflugplan angepasst und Flüge ab Frankfurt und München gestrichen. Das Unternehmen begründete den Schritt damit, dass die Luftfahrtbranche weiterhin unter Engpässen und Personalmangel leide. Dies betreffe insbesondere Flughäfen, Bodenverkehrsdienste, die Flugsicherung und auch Airlines. Mit den Anpassung des Flugplans solle "ein Mehr an Stabilität für das gesamte System" ermöglicht werden, teilte ein Lufthansa-Sprecher per Email mit. Der Sommerflugplan gilt ab 26. März und bis zum 29. Oktober 2023.

Die Wirtschaftswoche hatte zuerst darüber berichtete, und die Höhe der gestrichenen Flüge auf rund 34.000 beziffert. Die entspreche allein bei der Hauptmarke der Airline bis zu gut 500 Flügen pro Tag bzw. 10 Prozent des seit Monaten buchbaren Flugplans. Dabei sind Streichungen bei Konzerntöchtern wie Eurowings, Austrian oder Swiss noch nicht berücksichtigt.

Der Sprecher wollte die Zahlen nicht kommentieren. Der genaue Umfang lasse sich "nicht ohne Aufwand bestimmen, da auch immer wieder weitere tagesaktuelle Streichungen hinzukommen können", hieß es in der Stellungnahme.

Wegen fehlender Mitarbeiter an Sicherheitskontrollen sowie beim Be- und Entladen der Maschinen mussten im Sommer 2022 Passagiere an fast allen Flughäfen oft stundenlang an Sicherheitskontrollen oder auf ihre Koffer warten. Tausende Urlauber verpassten ihre Flüge.

