Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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20.11.2026 12:45:00
Lufthansa streicht in Deutschland 1.000 Jobs, AUA: Kein Abbauprogramm
"Dennoch achten wir natürlich weiterhin laufend auf Effizienz und setzen auf Initiativen wie beispielsweise verlangsamte Nachbesetzungen, natürliche Abgänge oder incentivierte Sabbaticals", teilte die AUA-Sprecherin weiter mit. Zu den kolportieren Plänen an den Lufthansa Hubs in Frankfurt und München werde man sich nicht äußern.
Kritik von deutscher Pilotengewerkschaft
Die deutsche Pilotengewerkschaft VC wirft Lufthansa unterdessen vor, mit dem Abbau von 1.000 Jobs Druck auf die Belegschaft auszuüben. "Mit düsteren Szenarien wird Unsicherheit geschürt und Druck auf die Beschäftigten aufgebaut", kritisierte die deutsche Vereinigung Cockpit (VC) am Freitag. In einem bekannt gewordenen internen Schreiben setze die Airline ein "möglichst bedrohliches Gesamtbild" zusammen. "Das ist ein Spiel mit den Zukunftsängsten der Beschäftigten".
Bisher bekannt ist, dass der Konzern bis 2030 insgesamt bis zu 4.000 Stellen abbauen will. Viele Einzelheiten sind aber noch offen. Auch in dem Schreiben an die Beschäftigten von Lufthansa Airlines - hier werden die Kernmarke Lufthansa Classic, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti gebündelt - gebe es keine Informationen, wo genau und über welchen Zeitraum die Stellen wegfallen sollen, berichtete etwa das "Handelsblatt". "Was hier vor allem aufgebaut wird, ist eine große Drohkulisse - bei bisher wenig konkreter Substanz", monierte die Gewerkschaft VC.
Piloten drohen mit Streiks
Die Kernmarke Lufthansa durchläuft schon länger ein Sparprogramm, das Konzernchef Carsten Spohr beschleunigen will, "um sie auch bei der Wertschaffung wieder zum Aushängeschild" der gesamten Lufthansa Group zu machen. Solange die Kosten nicht deutlich sänken, werde die Flotte der Lufthansa Classic auf Kurz- und Mittelstrecken schrumpfen, hatte Spohr Anfang November zu den Neun-Monats-Zahlen erklärt. Einsparungen sollen auch über das Zusammenlegen von Aufgaben in Technik und Verwaltung am Boden erzielt werden.
Im Tarifstreit mit den Piloten zeichnet sich auch nach sieben Monaten der Gespräche, Schlichtung und Mediation keine Lösung ab. Anfang der Woche erklärten beide Seiten, die Mediation sei ohne Einigung beendet worden. Im Oktober war die diesem Prozess vorgeschaltete Schlichtung unter Vermittlung der ehemaligen deutschen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch ohne eine verbindliche Empfehlung abgebrochen worden. Die Pilotengewerkschaft erklärte die mit Verzicht auf Streik verbundene Friedenspflicht für beendet. Ob und wann nach dem Arbeitskampf im Frühjahr erneut gestreikt wird, ließ VC-Präsident Andreas Pinheiro bisher offen.
sag/phs
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