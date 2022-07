Lufthansa streicht Mittwoch alle Flüge in Frankfurt und München

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des Warnstreiks beim Bodenpersonal der Lufthansa muss die Airline am Mittwoch "nahezu das gesamte Flugprogramm" an den beiden Drehkreuzen in Frankfurt und München absagen. Gegenwärtig könne nicht ausgeschlossen werden, dass der eintägige Ausstand auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen führen werde, wie die Lufthansa mitteilte.

Angesichts des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg werde aber mit Hochdruck daran gearbeitet, den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.

In Frankfurt werden bis Mittwoch 678 Flüge gestrichen, in München 345. Einige wenige Flüge trifft es bereits am Dienstag. Betroffen seien voraussichtlich 134.000 Fluggäste an beiden Drehkreuzen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Lufthansa-Bodenbeschäftigten ab der Nacht zu Mittwoch an allen deutschen Lufthansa-Standorten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte.

