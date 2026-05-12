Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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12.05.2026 12:19:38
Lufthansa streicht Teil der Flüge ab Leipzig und Dresden
FRANKFURT/LEIPZIG/DRESDEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa wird ab dem kommenden Juni einen Teil ihrer Flüge von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden streichen. Konkret soll es täglich je eine Verbindung weniger zwischen Frankfurt und den beiden Airports geben, bestätigte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Zuvor hatten "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsische Zeitung" berichtet. Übrig bleiben nach Umsetzung der Pläne noch drei tägliche Verbindungen nach Frankfurt je Flughafen. Unverändert bleibt auch die Verbindung von München nach Dresden, heißt es weiter. Betroffene Kunden werden per E-Mail benachrichtigt, sollte ihr Flug von den Streichungen betroffen sein.
Die Kürzungen sind Teil eines Gesamtpakets, das vorsieht, "unwirtschaftliche Flüge aus dem Angebot zu nehmen", heißt es weiter. Betroffen sind demnach Kurzstreckenflüge innerhalb des Europanetzes der Lufthansa CityLine. Hintergrund seien gestiegene Kerosinkosten, "Kosten der diesjährigen Arbeitskampfmaßnahmen" sowie hohe Standortkosten./mse/DP/men
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