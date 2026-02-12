Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
12.02.2026 07:49:00
Lufthansa-Streik: Bord-Crews streiken für mehr Geld
Flugpassagiere der Lufthansa müssen sich am Donnerstag auf massive Einschränkungen im Flugverkehr einstellen. Das Bordpersonal streikt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
