Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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14.04.2026 20:54:00
Lufthansa-Streik: Pilotengewerkschaft will auch am Donnerstag und Freitag streiken
Die Lufthansa kommt nicht zur Ruhe: Die Vereinigung Cockpit ruft im aktuellen Tarifstreit erneut zum Streik auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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