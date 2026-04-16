Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
16.04.2026 06:37:38
Lufthansa-Streik: Erneut zahlreiche Ausfälle an Flughäfen in NRW
DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch am Donnerstag zu Ausfällen an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Diesmal legen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter die Arbeit nieder.
Am Flughafen Düsseldorf kommen laut dem Internetportal des Airports keine Flüge der Lufthansa an. Demnach sind auch alle 16 Abflüge der Airline abgesagt worden. Bei der Airline Eurowings fallen sieben der 20 ankommenden Flüge in Düsseldorf aus und auch sechs der insgesamt 21 Abflüge wurden annulliert.
Ein ähnliches Bild zeigte sich am Morgen auch auf dem Internetportal des Flughafens Köln/Bonn. Von den vier ankommenden Lufthansa-Flügen wurden drei abgesagt und auch drei der vier Flügen nach München fallen aus. Von den 33 ankommenden Flügen von Eurowings fallen heute neun aus. Neun Abflüge der Airline von Köln/Bonn wurden ebenfalls annulliert.
Streik geht am Freitag weiter
Anfang der Woche hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter Cityline und dem Ferienflieger Eurowings für Donnerstag und Freitag angekündigt. Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Allein am Dienstag fielen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline aus./twg/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
06:30
|Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Lufthansa-Streik (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Lufthansa: Streiks, Kerosinmangel und eingestellte Tochter stürzen Konzern in Krise (Spiegel Online)
|
16.04.26
|Streik bei Lufthansa sorgt für erneute Flugausfälle - Aktie leichter (dpa-AFX)
|
16.04.26
|ROUNDUP 3: Teure Streiks und Kerosin - Lufthansa legt Cityline still (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|ROUNDUP 2: Teure Streiks und Kerosin - Lufthansa legt Cityline still (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.04.26
|ROUNDUP/Teures Kerosin: Lufthansa legt erste Flugzeuge still (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,60
|0,26%